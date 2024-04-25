26 апреля во Владимире остановится патриотический поезд «Сила в правде» 26 апреля с 12:50 до 17:20...

26 апреля во Владимире остановится патриотический поезд «Сила в правде»26 апреля с 12:50 до 17:20 на железнодорожном вокзале Владимира жители и гости города смогут посетить патриотический поезд «Сила в правде».Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.В составе поезда – девять вагонов с экспозициями, рассказывающими о мужестве и героизме российских военных, различном вооружении со времён Великой Отечественной войны до наших дней.Вагоны носят говорящие названия: «Оружие особого рода», «Этих дней не смолкнет слава», «Юнармия: берём пример с лучших», «Альянс обетованный», «С отвагой в сердце» и др.Экскурсоводы расскажут посетителям поезда историю и достижения армии, флота нашей страны.Участниками события станут обучающиеся образовательных организаций, юнармейцы, кадеты, волонтёры.Уникальный поезд планируют посетить Губернатор Александр Авдеев, представители Законодательного Собрания, органов исполнительной и муниципальной власти, вооруженных сил РФ и военного комиссариата.Это интересно!Поезд «Сила в правде» начал свой путь по стране 23 февраля и завершит маршрут в канун Дня Победы на Белорусском вокзале в Москве. За это время эшелон побывает в 67 субъектах Российской Федерации, сделает остановки на 75 железнодорожных станциях, преодолеет более 34 тысяч километров.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области