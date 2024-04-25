Во Владимирском экспоцентре работает 20-я региональная выставка Зелёная неделя ...И 9...

Во Владимирском экспоцентре работает 20-я региональная выставка "Зелёная неделя"...И 9 межрегиональная выставка "Домашний уют".Традиционно "Зеленая неделя" открывается перед майскими праздниками, чтобы садоводы могли запастись посадочным материалом перед сезоном. Выставка проходит при поддержке министерства природопользования и охраны окружающей среды. В этом году она уже двадцатая по счету. Ее организатор- Торгово-промышленная палата Владимирской области.Дмитрий Кузин, вице-президент Торгово-Промышленной Палаты Владимирской области:- Принимают участие 70 предприятий, более чем из 10 регионов России. Здесь представлен как посадочный материал: растения, цветы, так и сопутствующие товары для садоводов в первую очередь. Это их период. Они радуются сезону. Да начинаются посадочные работы.Большой раздел выставки "Зеленая неделя" посвящен лесному хозяйству области и его сохранению.Екатерина Жукова, заместитель министра лесного хозяйства Владимирской области:- Работа министерства осуществляется в направлении охраны, защиты и воспроизводства лесов. У нас есть подведомственные учреждения, которые осуществляют и посадку лесных культур, агротехнический уход, тушение лесных пожаров, противопожарные мероприятия.Также участники выставки представили товары для дома и дачи- инструмент, средства ухода и защиты зеленых насаждений. Кроме того, можно приобрести продукты питания, домашний текстиль. Впервые во Владимире - одежда и обувь ведущих мировых дизайнеров для самодостаточных и любящих себя женщин.Диния Габидуллина, участница выставки:- Более 30 лет я работаю с ведущими дизайнерами мира. Одежда и обувь и только натурального качества, только из натуральных тканей, натуральной кожи.Япония, Дания, Франция, Италия, Америка, Швеция. Все очень высокого качества.Представлены авторская косметика и парфюмерия для женщин и мужчин. Вся продукция сертифирована и прошла через госпрограмму "Честный знак".Людмила Воронкова, участница выставки:- Я- директор российского представительства Франции. Представляю парфюм авторский и мужской и женский! Антивозрастную косметику, витамины, лечение волос. У меня продукты все официальные, все сертифицированные. Везде у нас есть куар код, можно проверить через Госуслуги.Выставка "Зеленая неделя проходит на двух этажах Экспоцентра и на открытой уличной площадке. Она продлится по 27 апреля.