Теперь ученики начальных классов, приехавшие жить и тренироваться во Владимир из Белгорода, изучают школьную программу в очном режиме.

Теперь ученики начальных классов, приехавшие жить и тренироваться во Владимир из Белгорода, изучают школьную программу в очном режиме. Для детей 9-10 лет это лучше, чем дистант.Организовать полноценные занятия под руководством опытного педагога помог депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.На днях парламентарий посетил спорткомплекс «Торпедо», в котором сегодня проживают и тренируются гости из Белгорода, футбольная команда. Он поговорил с родителями и тренером, которые и попросили устроить детям вместо дистанционного обучения очные уроки.Помещение для занятий определили сразу, непосредственно на территории спорткомплекса.- Обратился в региональное Министерство образования, чтобы определили опытного педагога для спортсменов. Уроки с учителем уже проводятся. Как говорят сами мальчишки, учиться так даже легче и интереснее. Родители тоже довольны, - написал в своём депутат Алексей Говырин.Напомним, ранее , что депутат проверил условия тренировок и проживания белгородских детей во Владимире и обещал показать им шоколадную фабрику.