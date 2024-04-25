На полях региона мышей стало больше. К такому выводу пришли сотрудники областного Россельхозцентра после весеннего учета мышевидных грызунов. Больше всего мышей обитают в полях

На полях региона мышей стало больше. К такому выводу пришли сотрудники областного Россельхозцентра после весеннего учета мышевидных грызунов. Больше всего мышей обитают в полях Александровского района: плотность составляет 428 жилых нор на гектаров. Также много жилых норок обнаружили в хозяйствах Меленковского, Муромского, Суздальского районов. Всего специалисты осмотрели 10,24 тысяч гектаров, из которых заселенными грызунами оказались