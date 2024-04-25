Жильцы многоквартирного дома №3 на улице Гагарина в Гороховце живут под изношенной на 70% крышей. Там проживают всего 23 человека. Нет гарантий, что они успеют накопить на капремонт до тех пор,

Жильцы многоквартирного дома №3 на улице Гагарина в Гороховце живут под изношенной на 70% крышей. Там проживают всего 23 человека. Нет гарантий, что они успеют накопить на капремонт до тех пор, пока крыша не произойдет что-то нехорошее. О проблеме рассказали Александру Авдееву. Проектно-сметная документация, однако, уже готова. Жильцы сделали ее за свой счет. Но заявку