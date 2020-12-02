Новых случаев заражения - 138.

Владимирский Роспотребнадзор сообщает, что за минувшие сутки во Владимирской области диагностировано 139 случаев заражения Covid-19. Скончались от Covid-19 ещё девять пациентов. Таким образом, общая численность умерших в 2020 году составляет 333 человека. Всего за период пандемии заразу подхватили 13 516 жителей региона.Врачи смогли вылечить ещё 281 пациента. Количество жителей Владимирской области, победивших коронавирус, составило - 11 693.Согласно статистике, по городам и районам новые случаи заболевания распределились следующим образом: 36 инфицированных выявлено во Владимире, 18 - в Гусь-Хрустальном, 15 - в Муромском, 9 – в Юрьев-Польском и Ковровском районах. По 7 заболевших выявлено в Александровском, Гороховецком, Кольчугинском районах, по 6 - в Вязниковском и Собинском районах, по 5 - в Меленковском и Суздальском районах, 4 - в Камешковском, 3 - в Киржачском и 2 - в Селивановском районах.