Посмотреть представление жители смогут на катке, что зальют на Торговой площади.

С 24 декабря по 7 января гости и жители Суздаля Владимирской области смогут увидеть эксклюзивное ледовое шоу от российской фигуристки Ирины Слуцкой. Об этом рассказали в региональном правительстве. Называется оно «Птицы».Посмотреть представление жители смогут на катке, что зальют на Торговой площади.Так же министр предпринимательства и туризма области Юлия Бояркина рассказала, что в город на новогодние каникулы приглашены известные артисты и блогеры. Отметим, что главный праздник пройдет 24 декабря 2023 года.