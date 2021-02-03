Развёрнуто 45 прививочных пунктов, подключены 17 мобильных комплексов: они выезжают в населённые пункты, а также в отдельные организации и предприятия.

Развёрнуто 45 прививочных пунктов, подключены 17 мобильных комплексов: они выезжают в населённые пункты, а также в отдельные организации и предприятия.«К сожалению, произошли сбои в поставке новых партий вакцины. В нескольких больницах «Спутник V» закончился ещё в пятницу. Вчера поступило 5140 доз, в первую очередь вакцина будет направлена туда, где она закончилась, но есть люди, записавшиеся на иммунизацию. Прошу с пониманием отнестись к возможным переносам срока вакцинации – об этом записавшихся предупредят медицинские работники», – отметила ЕленаУтемоваОна призвала жителей записываться на вакцинацию семьями, чтобы хороший иммунитет формировался внутри семьи, и близким кругом общения. Она сообщила, что медицинские организации будут принимать желающих привиться там, где это удобно людям, независимо от фактического прикрепления к учреждению здравоохранения.Самым удобным днём для вакцинации назвали субботу – поскольку в течение суток после процедуры у некоторых пациентов может наблюдаться небольшой гриппоподобный синдром.