Злоумышленник использовал похищенное транспортное средство, чтобы починить свой велосипед.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что в конце октября прошлого года фигурант, возвращаясь с рыбалки, повредил колесо на своем велосипеде. Не найдя денег на приобретение нового, обвиняемый похитил велосипед с чужого дачного участка.Опасаясь, что владелец может узнать свое транспортное средство, злоумышленник демонтировал колесо и установил его на свой велосипед, а оставшиеся части спрятал, планируя в дальнейшем использовать их в качестве запасных в случае поломки.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 15 000 рублей.После поступившего в полицию сообщения личность злоумышленника и его местонахождение были установлены.Фигурант в содеянном сознался. Сотрудники полиции изъяли у обвиняемого колесо с похищенного велосипеда и транспортное средство, которые вернули владельцу.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.