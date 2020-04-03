03.04.2020

2020-04-03 22:15:11

Владимирцы не ощущают опасность пандемии коронавируса

Как соблюдают самоизоляцию жители областного центра? Напомним, выходить на улицу нельзя без соответствующей справки от работодателя или соцслужб. Среди исключений - поход в ближайший магазин. Но и там могут подстерегать опасности.

Оживленные улицы, люди без масок. На первый взгляд, о пандемии коронавируса во Владимире и не слышали.

- Извините, а почему вы без маски работаете?

- С масочкой я работаю.

- Мы просто не видим.

- Сейчас я надену масочку. Она у меня слетела.

Такая картина вызывает вопросы. Прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин написал жесткое письмо губернатору. По его мнению, руководство региона к пандемии подошло формально. А люди не чувствуют себя защищенными. Вот один из местных рынков. Люди покупают товары первой необходимости - продукты. Тесные проходы заполнены людьми. Дистанционная разметка - лишь в некоторых торговых точках. Видимо, на усмотрение владельца. А это продуктовый ларек на улице. Наталья Ильина не думала, что людей окажется так много, поэтому маску не надела. Держится в полутора метрах от остальных покупателей.

Наталья Ильина, жительница Владимира: «Нагнетают страсти по телевизору. Успокаивает, что большинство заболеваний не у нас. Наверное, инфицированных не так много во Владимире».

Пройдем по аптекам. Как пишет Игорь Пантюшин, в области нет средств защиты в необходимых объемах. Многие аптечные сети предупреждают об этом еще на входе, размещая объявления: нет оксолиновой мази, антисептиков и главное - масок. В остальных приходится спрашивать.

- Это уже шестая аптека, в которой мы хотим узнать - есть ли маски?

Устают от этого и фармацевты. Часто на их отказы следует агрессия покупателей. Сохранять доброжелательный настрой в такой обстановке очень сложно. Вежливость - главное оружие.

- Извините, пожалуйста, масок нет.

- Ждете?

- Мы каждый день их ждем.

Опасность пандемии здесь не ощущают. Кто-то надеется на крепкое здоровье и шьет маски дома.

- У меня иммунитет очень хороший

- Масочка у вас самодельная?

- Да, но они обработаны, антисептиком.

- А покупные?

- Покупных нет, в аптеках, уже который день ходим, в аптеках не продаются маски.

А кто-то и вовсе продолжает жить в привычном ритме.

- В безопасности себя чувствуете?

- Безопасность...

- Вирусы сейчас везде.

- Как жил так и живу. Что еще сказать?

Самоизолироваться владимирцы не торопятся. Людей, особенно тех, кто в группе риска, страшит больше другое - долги за коммуналку. В двух офисах Сбербанка (остальные закрыты) очереди. Кто должен напомнить людям об опасности? Кто проконтролирует выполнение ими самоизоляции? Непонятно. Кстати, о слабом контроле в письме прокурора - отдельный пункт.

Ольга Павловская, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»