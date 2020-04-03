Одна женщина очень любила кормить голубей в парке.
Каждый день утром она приходила туда с батоном еще теплого хлеба скармливала им весь батон, разбрасывая крошки вокруг себя. Так
продолжалось довольно долго. Это приметил очень сознательный гражданин,и один раз, когда он увидел эту женщину, он сказал ей:
- Вот ВЫ, дамочка, кормите здесь этих омерзительных птиц, кидаете крошки вашего батона. А в Африке между тем голодают люди!!
И женщина, подняв на него кроткие глаза, ответила:
- Ну до Африки-то мне батон не докинуть!
еще анекдот!