С 31 июля по 31 августа

На заседании регионального КЧС были установлены сроки начала и окончания купального сезона -с 31 июля по 31 августа. Весь месяц в регионе будет проходить акция «Вода – безопасная территория», сообщает ГУ МЧС по Владимирской области.В рамках акции органы местного самоуправления должны:- установить на водоёмах аншлагов «Родители! Вы в ответе за своих детей»;- выявить места неорганизованного массового купания людей на водных объектах и обеспечить безопасность людей в этих местах;- проводить профилактические беседы с населением, особое внимание акцентировать на «группе повышенного риска» (асоциальные, неблагополучные лица и семьи);- распространить памятоки по правилам поведения на водоёмах среди владельцев дачных участков, на территории которых находятся водоёмы и места неорганизованного отдыха населения;- поддерживать санитарное состояние пляжей в соответствии с установленными требованиями в течение всего купального периода.- проводить рейды и патрулирование, а также дежурства спасательных постов в местах массового отдыха на водных объектах.