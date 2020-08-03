С 31 июля по 31 августа
На заседании регионального КЧС были установлены сроки начала и окончания купального сезона -с 31 июля по 31 августа. Весь месяц в регионе будет проходить акция «Вода – безопасная территория», сообщает ГУ МЧС по Владимирской области.
В рамках акции органы местного самоуправления должны:
- установить на водоёмах аншлагов «Родители! Вы в ответе за своих детей»;
- выявить места неорганизованного массового купания людей на водных объектах и обеспечить безопасность людей в этих местах;
- проводить профилактические беседы с населением, особое внимание акцентировать на «группе повышенного риска» (асоциальные, неблагополучные лица и семьи);
- распространить памятоки по правилам поведения на водоёмах среди владельцев дачных участков, на территории которых находятся водоёмы и места неорганизованного отдыха населения;
- поддерживать санитарное состояние пляжей в соответствии с установленными требованиями в течение всего купального периода.
- проводить рейды и патрулирование, а также дежурства спасательных постов в местах массового отдыха на водных объектах.