Космические стихи прислали более двухсот участников.

Звезды, галактики, планеты. Завтра начинается Всемирная неделя космоса. Владимирский Планетарий завершил прием стихов на космическую тему. Сегодня подведет итоги. Конкурс называется Литературная вселенная. Школьники прислали свои любимые стихотворения о космосе.Анна Морозова:- Я-учитель Звездочка. Открыть, друзья, хочу сегодня с вами. Невероятные космические дали.Горина Даша:- Вот звездное небо.. Что видно на нем? Звезды там светят далеким огнем!Илья Рубцов:- Все они - солнца большая семья!И под влияением его притяжения, они творят круговое движение.Космические стихи прислали более двухсот участников. В зависимости от возраста ребята читают разные произведения, поэтому организаторы разбили их на категории. Кстати, многие стихи собственного сочинения, либо сочинения родителей. Есть даже видеоклип с песней. Организаторы отмечают: буду дополнительные номинации. Какие - пока секрет. Награждение состоится в следующую субботу на традиционном семейном вечере.Юрий Фролов, руководитель отдела культурно-досуговой деятельности Владимирского Планетария:- Работы у нас необычные. Есть очень творческие подходы. Есть необычные, креативные. Поэтому вот, опираясь на это, у нас будут свои номинации. И в них будут свои победители. Они получат подарки.