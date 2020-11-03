Торжественная презентация работ состоялась 3 ноября. Фотовыставка приурочена ко Дню народного единства.

Торжественная презентация работ состоялась 3 ноября. Фотовыставка приурочена ко Дню народного единства.Всероссийская фотовыставка "Россия. Полет через века" пройдет в 85 регионах страны. Она призванапознакомить наших соотечественников с красотой природы и разнообразием архитектуры,богатством культурного, исторического и духовного наследия республик, краев иобластей России.Жители других регионов страны увидят выставку нацентральных площадях городов, в выставочных залах музеев и библиотек,терминалах аэропортов. Часть экспозиции посвящена 75-летию победы в ВеликойОтечественной войне – в нее вошли фотоработы военных корреспондентов всопровождении строк легендарных стихотворений о войне.Также в подборку включенысовременные фото, призывающие сохранить память поколений о великом подвиге игероизме советских воинов. Организатором проекта выступила Группа компаний"РЕГИОН" при поддержке Федерального агентства по печати и массовымкоммуникациям и ПАО "Московский Кредитный Банк".Открывая выставку, директор по связям с общественностьюАО "МАШ" Анна Захаренкова подчеркнула: "Мы рады тому, что именно аэропортШереметьево стал своеобразной стартовой площадкой для запуска всероссийскогопроекта, посвященного одному из самых патриотичных праздников". Она отметила, что аэропортявляется востребованной и нестандартной локацией для проведения различныхкультурно-познавательных мероприятий.Шереметьево активно участвует вобщенациональных арт-акциях, таких, как "Ночь искусств" и "Ночь музеев", а такжеорганизует собственные выставки и фестивали с обширной программой. "Все этоотвечает важнейшей социальной миссии аэропорта Шереметьево – популяризациироссийской культуры среди наших соотечественников и за рубежом", – заключила Анна Захаренкова.Начальник Управления периодической печати, книгоизданияи полиграфии Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям ЮрийПуля заметил, что данная выставка явилась результатом общенационального фотопроекта"Россия. Полет через века", отражающего красоту и разнообразие всех регионовРоссии. "Фотоальбомы, выпущенные в рамках проекта, получили широкоемеждународное признание. Проект "Россия. Полет через века" фактически наследуеттрадиции известного русского фотографа Проскудина-Горского, который в начале 20века первым создал масштабную фотохронику России", – отметил Юрий Пуля.В Шереметьево же, по его словам, дан старт целойсерии экспозиций, которые 4 ноября откроются во всех регионах России. Фотовыставка "Россия. Полетчерез века" открыта для посещения пассажиров и гостей аэропорта до 4 декабря2020 года в пешеходной галерее между Терминалами D и Аэроэкспресс и варт-галерее на 2 этаже Терминала D.Проект объединил работыфотографов из разных уголков страны. В их объективах – завораживающие пейзажиКуршской косы и Ключевской Сопки, заснеженное Заполярье, хребты величественныхКавказских гор и другие легендарные места России. В основе выставки –фотографии из одноименного проекта, а также более 200 уникальных работ. Из нихоколо 100 работ отобраны специально к выставке в регионах и включены в местныеэкспозиции.