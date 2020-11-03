Пресечено мошенничество на сумму более 14 миллионов рублей.
Пресечено мошенничество на сумму более 14 миллионов рублей.
В
на
предприяти
е
-изготовител
ь
обратился мужчина, якобы представляющий интересы федеральной электросетевой компании, и сообщил о готовности заказать
крупную партию кабеля. Несколько
месяцев
он
дистанционно обсуждал условия
и даже
предоставил
похожие на настоящие деловые бумаги. Для связи он использовал электронную почту, которая повторяла адрес известно электросетевой компании.
Дальнейшее проходило под контролем УЭБиПК УМВД России по Владимирской области и ГУЭБиПК МВД России
и отправленную по адресу
продукцию
уже
сопровождали оперативники.
Подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, 36-летний житель Воронежа, задержан полицейскими при силовой поддержке Росгвардии во время получения груза в Липецке,
сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Ему
предъявлено обвинение
по статьям
«Приготовление к преступлению и покушение на преступление»
и
«Мошенничество»,
а сам фигурант заключен под стражу.