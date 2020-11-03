Пресечено мошенничество на сумму более 14 миллионов рублей.

Пресечено мошенничество на сумму более 14 миллионов рублей.напредприяти-изготовителобратился мужчина, якобы представляющий интересы федеральной электросетевой компании, и сообщил о готовности заказатькрупную партию кабеля. Несколькомесяцевондистанционно обсуждал условияи дажепредоставилпохожие на настоящие деловые бумаги. Для связи он использовал электронную почту, которая повторяла адрес известно электросетевой компании.Дальнейшее проходило под контролем УЭБиПК УМВД России по Владимирской области и ГУЭБиПК МВД Россиии отправленную по адресупродукциюужесопровождали оперативники.Подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, 36-летний житель Воронежа, задержан полицейскими при силовой поддержке Росгвардии во время получения груза в Липецке,сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Емупредъявлено обвинениепо статьям«Приготовление к преступлению и покушение на преступление»«Мошенничество»,а сам фигурант заключен под стражу.