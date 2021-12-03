Он задолжал 750 тысяч рублей.

Владимирские судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере 750 тысяч рублей с местного бизнесмена.По решению Октябрьского районного суда города Владимира руководитель одной из коммерческих медорганизаций был признан виновным в коррупционном преступлении. За дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере он был приговорен к крупному штрафу.Уголовный штраф за коррупционное преступление стал основным видом наказания. Процедура принудительного исполнения такого наказания отличается от взыскания обычных платежей и задолженностей. Так, в случае, если в течении 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу должник не оплачивает уголовный штраф, то судебный пристав-исполнитель обращается в суд с представлением о замене штрафа другим видом наказания. Законодательство предусматривает замену штрафа как на обязательные работы, так и на реальное лишение свободы. Соответствующие разъяснения были доведены до взяткодателя персонально.Кроме того, представители закона вынесли постановление о временном ограничении на выезд предпринимателя из Российской Федерации и наложили запрет на регистрационные действия в отношении его легкового автомобиля марки «кадиллак». Безрадостные перспективы подстегнули мужчину к действию, и он полностью оплатил штраф. Как уточнили в региональном Управлении ФССП, приставы взыскали штраф в размере 750 тысяч рублей.