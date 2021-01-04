Жители города Владимира могут направить свои замечания на качество уборки уличных территорий в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами».

Жители города Владимира могут направить свои замечания на качество уборки уличных территорий в диспетчерскую службу МКУ «Центр управления городскими дорогами».По телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.По вопросам уличного освещения следует обращаться в диспетчерскую службу о наружному освещению МКУ «Благоустройство»: телефон 43-21-23.За уборку дворовых территорий многоквартирных жилых домов отвечают управляющие компании. За территории, прилегающие к офисным и торговым центрам, магазинам, предприятиям и организациям — их собственники или арендаторы.Телефоны единой дежурно-диспетчерской службы г. Владимира: 05 или 53-11-48.Как правило, выявленные замечания устраняются в день их поступления, в течение 2-3 часов. Коммунальные проблемы, на исправление которых требуется больше времени и ресурсов, включаются в план работы коммунальных организаций и выполняется в течение следующего дня.Одним из инструментов прямой связи с жителями является интернет-портал . Любой владимирец может зайти на сайт и сообщить о проблеме, связанной с работой городской инфраструктуры. При этом на портале можно не только сообщить о проблеме, но и увидеть отчет о ее решении. По данным на утро 4 января, горожане направили на портал 8794 обращения, 8770 из них выполнено, 24 находятся в работе.