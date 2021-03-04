Главарь преступной группы в настоящее время находится в розыске.

В Судогде суд вынесен приговор двум жителям города Владимира. Муж и жена признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений.Установлено, что супруги в составе организованной преступной группы в период с 2018 года по начало 2020 года сбывали на территории области крупные и особо крупные партии героина.Согласно разработанному организатором (следствием не установлен) плану созданная им преступная группа должна была функционировать как единый слаженный механизм, действовавший для незаконного обогащения при помощи возмездного сбыта наркотиков.В целях обеспечения безопасности деятельности она была поделена организатором, находившимся на территории республики Таджикистан, на обособленные структурные подразделения по функциональному и территориальному признаку, под его единым руководством.Героин сбывался злоумышленниками путем организации потайных мест («закладок») с активным использованием средств мобильной телефонной связи, а также возможностей электронных платежных систем и информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» для обмена информацией о совершаемых преступлениях между соучастниками, получения и распределения героина между собой, общения с покупателями и получения от них денег в качестве оплаты за приобретаемые наркотики.В начале 2020 года супруги были задержаны, в отношении них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Всего в общей сложности они сбыли на территории области около 1 кг наркотического средства и пытались сбыть еще около 2 кг, однако их преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами.Главарь преступной группы в настоящее время находится в розыске.Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил женщине наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, мужчине – 9 лет лишения свободы с отбывание в исправительной колонии особого режима.