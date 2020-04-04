04.04.2020

2020-04-04 08:45:05

Во Владимире разыскивают ушедшего из больницы пенсионера

Во Владимире разыскивают мужчину, который в четверг, 2 апреля, ушёл из больницы и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-зелёные. Был одет: серая вязаная кофта, тёмно-зелёная футболка, синие спортивные брюки, тапки. Мужчина нуждается в медицинской помощи!

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавшего, звоните по телефону 8-800-700-54-52 или 112.