Одна женщина проработала 20 лет в Москве на самоварном заводе, но за это время так и не смогла приобрести себе самовар. Отчаявшись, она пишет письмо в ЦК КПСС:
“Я проработала уже 20 лет на самоварном заводе, но у меня до сих пор нету самовара”.
К ее удивлению через какое-то время приходит ответ:
“Уважаемая.....! К сожалению, ЦК не может Вам помочь в приобретении самовара. Но учитывая Ваш стаж работы и Ваши заслуги, мы разрешаем Вам в виде исключения брать с работы по одной
детали в день домой и собрать себе самовар самостоятельно.”
Через два года женщина снова пишет письмо в ЦК КПСС:
“Я в отчаянии. Я все сделала, как вы написали. Я каждый день приносила с работы по одной детали... И что я имею в результате – в моем огороде
стоят две ракеты СС20, но у меня
еще анекдот!