О своем земляке – участнике Великой Отечественной войны, полковнике милиции в отставке рассказывает председатель ветеранской организации МО МВД России «Ковровский» Александр Гаров.
В рамках Всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» председатель общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МО МВД России «Ковровский» Александр Гаров рассказывает о своем земляке – участнике Великой Отечественной войны, полковнике милиции в отставке Дмитрии Александровиче Исаеве.
Дмитрий Александрович Исаев родился в Юрьев-Польском районе 15 октября 1923 года.
В октябре 1941 года 17-летним юношей был призван в ряды Красной армии. Командиром мимолетного расчета участвовал в боях в Брянской и Калужской областях. В одном из боев был тяжело ранен. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашизмом, награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».
В мае 1944 года Дмитрий Александрович сменил армейскую шинель на милицейскую форму. Твердость характера и выдержка помогли Дмитрию Исаеву пройти нелегкий путь от оперуполномоченного до начальника отдела милиции. Более 20 лет он руководил горотделами милиции Владимирской области, и последние 7 лет - Ковровским городским отделом внутренних дел. За период службы в органах внутренних дел награжден орденом «Знак почета», ему присвоено звание «Заслуженный работник МВД РСФСР». Поколение милиционеров 60-х годов гордится тем, что им довелось работать под руководством Дмитрия Александровича.
В 2013 году Дмитрию Исаеву присвоено звание «Почетный гражданин города Коврова».
11 декабря 2018 года Дмитрий Александрович Исаев ушел из жизни.
Мемориальная доска Дмитрию Александровичу Исаеву, открытая 20 февраля текущего года в Коврове, навсегда увековечила память об этом достойном человеке, ветеране Великой Отечественной войны, профессиональном руководителе, отдавшем многие годы своей жизни служению Родине.