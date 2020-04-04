О своем земляке – участнике Великой Отечественной войны, полковнике милиции в отставке рассказывает председатель ветеранской организации МО МВД России «Ковровский» Александр Гаров.

В рамках Всероссийской акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» председатель общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МО МВД России «Ковровский» Александр Гаров рассказывает о своем земляке – участнике Великой Отечественной войны, полковнике милиции в отставке Дмитрии Александровиче Исаеве.Дмитрий Александрович Исаев родился в Юрьев-Польском районе 15 октября 1923 года.В октябре 1941 года 17-летним юношей был призван в ряды Красной армии. Командиром мимолетного расчета участвовал в боях в Брянской и Калужской областях. В одном из боев был тяжело ранен. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с фашизмом, награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью «За отвагу».В мае 1944 года Дмитрий Александрович сменил армейскую шинель на милицейскую форму. Твердость характера и выдержка помогли Дмитрию Исаеву пройти нелегкий путь от оперуполномоченного до начальника отдела милиции. Более 20 лет он руководил горотделами милиции Владимирской области, и последние 7 лет - Ковровским городским отделом внутренних дел. За период службы в органах внутренних дел награжден орденом «Знак почета», ему присвоено звание «Заслуженный работник МВД РСФСР». Поколение милиционеров 60-х годов гордится тем, что им довелось работать под руководством Дмитрия Александровича.В 2013 году Дмитрию Исаеву присвоено звание «Почетный гражданин города Коврова».11 декабря 2018 года Дмитрий Александрович Исаев ушел из жизни.Мемориальная доска Дмитрию Александровичу Исаеву, открытая 20 февраля текущего года в Коврове, навсегда увековечила память об этом достойном человеке, ветеране Великой Отечественной войны, профессиональном руководителе, отдавшем многие годы своей жизни служению Родине.