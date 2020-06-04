Сумма причиненного собственникам ущерба составила более 170 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району в октябре прошлого и в феврале-марте текущего года поступило несколько заявлений от собственников о хищении имущества из дачных домов, гаража и подвала. У потерпевших были похищены телевизоры, электроинструменты, несколько комплектов автомобильной резины.Сотрудники ОМВД России по Петушинскому району в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении краж на территории города Покров. Им оказался ранее судимый 42-летний житель города Покров. В настоящее время установлена причастность подозреваемого к совершению шести эпизодов преступной деятельности. Мужчина вину свою не отрицал и дал признательные показания. Выяснилось, что часть похищенного он успел сбыть, другая часть была изъята сотрудниками полиции.Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила более 170 тысяч рублей.По всем фактам краж возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные и следственные мероприятия.Фигурант заключен под стражу.