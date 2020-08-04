Всероссийская программа "Добрые дела" от Fix Price действует с 2014 года.

В зооприюте "Валента" прошла акция "Добрые дела" при поддержке компании Fix Price. На помощь приюту пришли волонтеры, которые помогают убирать территорию, ремонтировать вольеры, выгуливать собак.Всероссийская программа "Добрые дела" от Fix Price действует с 2014 года. За это время помощь от торговой сети получили 103 социальных учреждения, семьи и приюты. Было проведено более 100 мастер-классов и лекций, посажено почти 300 деревьев, собрано и переработано более трех тонн отходов. Волонтеры программы "Добрые дела" от Fix Price оказали значительную поддержку и владимирскому приюту «Валента».Марина Кошелева, волонтер: «Это братья наши меньшие. Они нуждаются в поддержке, защите. Сейчас много историй, что бросают животных, и они оказываются в этом приюте. Здесь им и так плохо, надо как-то их поддержать».Сейчас в приюте - около 150 собак и 40 кошек. Организаторы акции «Добрые дела» не только привели в порядок территорию приюта, но и закупили дорогостоящие медикаменты и корм для животных.Валентина Сокова, руководитель организации Центр животных "Валента": «Сейчас мы можем вакцинировать 50 собак и кошек. Дальше - мы купили наркоз. Благодаря этому мы сможем 9 собак стерилизовать. Это очень приличная помощь, которую они нам оказали. Плюс мы закупили корма, шприцы, медикаменты, то чего на приют не хватает».Маски и перчатки — стали неотъемлемым инструментом на мероприятии, как и соблюдение социальной дистанции. Но даже меры предосторожности не помешали волонтерам справиться с работой всего за несколько часов. Все участники акции за помощь приюту получили подарки от Fix Price.Юлия Шувалова, Вячеслав Микульшин«Вести-Владимир»