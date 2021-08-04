УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 26-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона, являющегося приверженцем радикального ислама и причастного к ресурсному обеспечению террористической деятельности.

УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 26-летнего гражданина одной из республик Центрально-Азиатского региона, являющегося приверженцем радикального ислама и причастного к ресурсному обеспечению террористической деятельности.Установлено, что указанный иностранец в марте 2020 г. вышел на контакт с боевиками одного из структурных подразделений МТО «Исламское государство», принимающими участие в боевых действиях на территории Сирии, с целью оказания им финансовой помощи на осуществление диверсионно-террористических акций, а также предоставления средств связи для проведения вербовочной работы в сети Интернет. На основании полученных материалов следственным отделением УФСБ в отношении указанного лица возбуждены два уголовных дела.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в июле 2021года 2-ым Западным окружным военным судом иностранец признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы на срок девять лет с отбытием первых трех лет заключения в тюрьме, далее в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба УФСБ по Владимирской области.Приговор суда в законную силу не вступил.