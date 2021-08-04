Таким образом власти намерены снизить количество пробок в микрорайоне 8-ЮЗ.

Во Владимире продолжаются работы по строительству развязки, которая соединит улицы Чапаева и Сперанского. Подрядчик завершит работы осенью.«Новая дорога снизит количество пробок в микрорайоне 8-ЮЗ», - уверены в горадминистрации.Не останется без ремонта и улица Разина. Кроме дорожного полотна, от улицы Чапаева до дома №4 «Г» по улице Диктора Левитана обустроят тротуар. Также подрядчик восстановит участок дороги по Большому проезду - от улицы Разина до улицы Офицерской.В мэрии добавили, что завершается асфальтирование проезжей части и устройство тротуара на Нижней Дуброве от дома №22 до дома №52. Стоимость работ составит 47 млн рублей.Компания «Владавтодор» отремонтирует внутриквартальную дорогу, а также тротуар от улицы Василисина до дома №28 «А» по улице Нижняя Дуброва и пешеходную зону в районе дома №11 по улице Сперанского.Также от проспекта Ленина до улицы Василисина будет отремонтирован участок по улице Завадского.Сдать объекты власти намерены в сентябре.