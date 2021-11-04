Далее их частота будет зависеть от развития ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Во Владимирской области ежедневно проводятся рейды по соблюдению масочного режима в пассажирском транспорте. 3 ноября департамент транспорта и дорожного хозяйства провёл контрольно-профилактическое мероприятие среди водителей автобусов и такси.Проверено девять автобусов и два такси. Нарушителей не выявлено.Инспекторами ГИБДД и чиновниками проведены разъяснительные инструктажи для пассажиров. В частности, людей проинформировали о важности вакцинирования от ковида и обязательного ношения масок в общественном транспорте.Следующий мониторинг намечен на 4 ноября. Контрольные мероприятия будут проводиться ежедневно в течение двух недель. Далее их частота будет зависеть от развития ситуации с заболеваемостью коронавирусом.