Общегородского субботника во Владимире снова не будет. В областном центре 1 апреля стартовал весенний месячник по уборке города. Он продлится до 30 апреля. В этом году, как и в прошлом,

Общегородского субботника во Владимире снова не будет. В областном центре 1 апреля стартовал весенний месячник по уборке города. Он продлится до 30 апреля. В этом году, как и в прошлом, традиционного общегородского субботника не будет, сообщают власти Владимира. Убирать город планируют только силами коммунальных служб. Учитывая существующие пандемические ограничения и рекомендации Роспотребнадзора, в этом году