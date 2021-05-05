Актриса Лариса Голубкина попала в больницу. Сперва ей пришлось справляться с последствиями ковида, а затем она получила травму – сломала ногу. Перелом шейки бедра произошел с ней во время ..
<a href="https://33live.ru/novosti/05-05-2021-aktrisu-golubkinu-uvezli-v-bolnicu.html" target="_blank">Актрису Голубкину увезли в больницу</a> - Актриса Лариса Голубкина попала в больницу. Сперва ей пришлось справляться с последствиями ковида, а затем она получила травму – сломала ногу. Перелом шейки бедра произошел с ней во время ..
[url=https://33live.ru/novosti/05-05-2021-aktrisu-golubkinu-uvezli-v-bolnicu.html]Актрису Голубкину увезли в больницу[/url] - Актриса Лариса Голубкина попала в больницу. Сперва ей пришлось справляться с последствиями ковида, а затем она получила травму – сломала ногу. Перелом шейки бедра произошел с ней во время ..