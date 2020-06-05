Звезда сериала Счастливы вместе поразила фанатов дерзким
образом. Наталья Бочкарева показала кадр необычной фотосессии.
Звезда сериала "Счастливы вместе" поразила фанатов дерзким
образом. Наталья Бочкарева показала кадр необычной фотосессии.
На снимке знаменитость позирует в экстремально коротком платье
сине-зеленого оттенка. Наряд подчеркивает стройные длинные ноги знаменитости и
акцентирует внимание на ее пышной груди. Надо сказать, Наталья Бочкарева в новом
образе выглядит очень эффектно.
Подписчиков личного "Инстаграм" звезда сериала "Счастливы
вместе" попросила придумать подпись к этой фотографии. Артистка обещала, что
самые оригинальные идеи не останутся незамеченными. Самых креативных авторов Наталья обещала
отблагодарить: она посетит их аккаунты и поставит всем лайки.
Поклонники Натальи Бочкаревой с удовольствием откликнулись на
просьбу знаменитости. Интернет-пользователи наперебой предлагали варианты. "Наталифисента😂🤣😂🤣👍👍👍👍(здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)", "Представитель землян", "Ночной
кошмар Геннадия Букина 😍❤️😁", "Это я на карантине решила пройтись до магазина 🤪", "Владычица океана!!", "Шальная Императрица 🔥", "Повелительница Вируса", – писали
фанаты Бочкаревой.
4 Июн 2020 в 2:14 PDT
Отметим,
что после скандала с наркотиками Наталья Бокарева переживает новый взлет
популярности. Артистка, о которой после завершения сериала "Счастливы вместе"
мало что было известно, вновь у всех на устах.
Напомним,
несколько месяцев назад автомобиль, за рулем которого была Наталья Бочкарева,
остановила полиция. Стражам порядка показалось, что артистка вела себя
неадекватно. В трусиках у звезды нашли запрещенные вещества. Актрисе удалось избежать
уголовного наказания.