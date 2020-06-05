Звезда сериала Счастливы вместе поразила фанатов дерзким образом. Наталья Бочкарева показала кадр необычной фотосессии.

Звезда сериала "Счастливы вместе" поразила фанатов дерзкимобразом. Наталья Бочкарева показала кадр необычной фотосессии.На снимке знаменитость позирует в экстремально коротком платьесине-зеленого оттенка. Наряд подчеркивает стройные длинные ноги знаменитости иакцентирует внимание на ее пышной груди. Надо сказать, Наталья Бочкарева в новомобразе выглядит очень эффектно.Подписчиков личного "Инстаграм" звезда сериала "Счастливывместе" попросила придумать подпись к этой фотографии. Артистка обещала, чтосамые оригинальные идеи не останутся незамеченными. Самых креативных авторов Наталья обещалаотблагодарить: она посетит их аккаунты и поставит всем лайки.Поклонники Натальи Бочкаревой с удовольствием откликнулись напросьбу знаменитости. Интернет-пользователи наперебой предлагали варианты. "Наталифисента😂🤣😂🤣👍👍👍👍(здесь и далееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "Представитель землян", "Ночнойкошмар Геннадия Букина 😍❤️😁", "Это я на карантине решила пройтись до магазина 🤪", "Владычица океана!!", "Шальная Императрица 🔥", "Повелительница Вируса", – писалифанаты Бочкаревой.4 Июн 2020 в 2:14 PDTОтметим,что после скандала с наркотиками Наталья Бокарева переживает новый взлетпопулярности. Артистка, о которой после завершения сериала "Счастливы вместе"мало что было известно, вновь у всех на устах.Напомним,несколько месяцев назад автомобиль, за рулем которого была Наталья Бочкарева,остановила полиция. Стражам порядка показалось, что артистка вела себянеадекватно. В трусиках у звезды нашли запрещенные вещества. Актрисе удалось избежатьуголовного наказания.