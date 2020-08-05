В пресс-службе владимирского филиала компании сообщили, что падение могли вызвать погодные условия или же скрытые дефекты конструкции.

В пресс-службе владимирского филиала компании сообщили, что падение могли вызвать погодные условия или же скрытые дефекты конструкции.В любом случае, для того, чтобы выяснить это необходимо проведение экспертизы. В комментариях «Вестям» специалисты «Ростелекома» подтвердили, что вышка компанией уже давно не использовалась и было принято решение о ее демонтаже. Для этого привлекался подрядчик. Кто теперь оплатит ущерб, нанесенный падением вышки владельцам гаражей?Напомним, вышка связи в Коврове рухнула 30 июля. При падении были повреждены 3 гаража. К счастью, обошлось без пострадавших.