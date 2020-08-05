Владимирцы готовы на переезд в другие регионы, лишь бы найти работу. По данным сайта hh.ru, за последний месяц 27% соискателей из нашего региона отметили в своих резюме, что готовы рассмотреть

Владимирцы готовы на переезд в другие регионы, лишь бы найти работу. По данным сайта hh.ru, за последний месяц 27% соискателей из нашего региона отметили в своих резюме, что готовы рассмотреть варианты трудоустройства с переездом. Самые популярные направления для переезда при этом: — Москва и Московская область (19% от всех, кто готов к переезду) — Санкт-Петербург