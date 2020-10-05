Финальный этап чемпионата "Воздушно-инженерная школа" на полигоне Каменово будет проходить до 10 октября.
Финальный этап чемпионата "Воздушно-инженерная школа"
на полигоне
Каменово
будет проходить до 10 октября.
Организаторами образовательного проекта выступают
научно-исследовательский институт ядерной физики МГУ имени М.В. Ломоносова и фонд «Кассиопея» при поддержке компании «
Иннопрактика
» и госкорпорации «Роскосмос».
С 2018 года соорганизатором финального этапа чемпионата выступает Владимирский госуниверситет.
Чемпионат проходит в нашем регионе уже в третий раз. В этом году из-за пандемии коронавируса его проведение было перенесено с июля на октябрь. До финала дошли 17 команд, из них приехали около 10 – представители инженерно-технических вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Калуги, Самары и Уфы. К сожалению, по причине ограничений въезда в Россию не смогли прибыть иностранные участники.
Открывая соревнования, руководитель оргкомитета чемпионата, заведующий лабораторией
научно-исследовательского института ядерной физики
МГУ Владимир Радченко обратил внимание, что начало стартов выпало на знаменательный день: 4 октября исполнилось 63 года запуску первого искусственного спутника Земли.
В стратосферу, на высоту более 10 км, был запущен шар, который нёс на себе специальное оборудование для наблюдения за атмосферными процессами, которое изготовили студенческие команды из Королёва и Калининграда.
Кроме того, состоялись показательные запуски моделей ракет.
Соревнования продолжатся до конца недели. 8 октября на этом же полигоне сразятся семь команд Камешковского района – учащиеся 7-10 классов общеобразовательных школ.
Победителей соревнований определяет экспертное жюри, которое возглавляет заведующий лабораторией Объединённого института высоких температур РАН Сергей
Пикуз
.