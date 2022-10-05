Новая Москва стремительно развивается. Там появляются новые объекты образования.

Новая Москва стремительно развивается. Там появляются новыеобъекты образования.Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО) образовались 10 лет назад, и за это время присоединившиеся к столице территории преобразились. Сейчас там строятся новые дороги, метро, современные жилые комплексы, а также социальные объекты, например, поликлиники, детские сады, школы.С 2012 года в ТиНАО открылось более 100 детских садов и школ. В этом городу активно помогают инвесторы. Так, до конца 2022 года в Новой Москве запустят еще девять объектов образования (1,4 тысячи мест в детсадах и порядка 4,2 тысячи мест в школах). Об этом сообщили в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы.В жилом комплексе (ЖК) "Рассказово" появится детский сад на 150 мест, в ЖК "Алхимово" – на 275 мест, в ЖК "Борисоглебское" – на 190, в ЖК "Середневский лес" – на 325. В ЖК "Скандинавия-юг", HomeCity, Russian Design District и "Кленовые аллеи" появится по школе и детскому саду, а ЖК "Переделкино ближнее" запустят школу-гигант на 2,1 тысячи мест.Таким образом, по итогам 2022 года в ТиНАО введут в эксплуатацию 16 школ и 19 детских садов. На данный момент поселение Сосенское – лидер по количеству образовательных объектов. Здесь с начала года запустили несколько детских садов и школу."Инвесторы ввели в эксплуатацию на территории Сосенского три детских сада суммарно на 725 мест и школу на 1325 учащихся. Поселение стало настоящей "образовательной" точкой притяжения", – отметил руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.В новых образовательных объектах созданы все условия для обучения детей и эффективной работы специалистов. В детских садах есть помещения для занятий, игр и отдыха с теплым полом, блок медицинских иметодических кабинетов, пищеблок, физкультурный и музыкальный залы, помещениядля персонала.В школах создали просторные классы, методические кабинеты, универсальные пространства, спортивные залы. Каждое общеобразовательное учреждение адаптировано для углубленного изучения гуманитарных наук. Такие здания строятся по индивидуальным дизайнерским проектам.