Сегодня страна чествует учителей. Это профессия, с которой начинается осознанная жизнь маленькой личности. Мы приводим в школу малышей, а выпускаются наполненные разнообразными знаниями ..

Сегодня страна чествует учителей. Это профессия, с которой начинается осознанная жизнь маленькой личности. Мы приводим в школу малышей, а выпускаются наполненные разнообразными знаниями индивидуальности – будущие врачи, строители, юристы и т.д. Начинается «волшебство превращения» с момента, когда наставник знакомит ребенка с букварем. Та самая книга, что учит важному умению читать, а значит впитывать, анализировать, погружаться в разные миры! Поистине уникальное пособие, пережившее не одно столетие, остается по-прежнему актуальным.В музее-заповеднике «Александровская слобода» хранится реплика первого русского иллюстрированного учебника - «Лицевой букварь» Кариона Истомина (1694 г.), образованнейшего человека своего времени. Он не только занимал ответственную должность «справщика» (редактора) Печатного двора, но и много времени отдавал литературным переводам, выполнял обязанности придворного поэта и учителя царских детей, а также создал ряд пособий для воспитания и обучения. Лучшим из них по праву считается «Лицевой букварь».Работа над ним продолжалась несколько лет. Первый рукописный экземпляр, великолепно расписанный золотом и красками, Истомин подарил матери Петра I, царице Наталье Кирилловне, для ее внука, царевича Алексея, а спустя два года книга была выпущена тиражом на Московском Печатном дворе.Букварь содержит 44 страницы, иллюстрированные изображениями людей, животных, птиц и растений, предметов труда и быта. «Да что видит учащийся, сие и назовет», - раскрывает автор в предисловии свой педагогический прием. Принцип наглядности проведен по всему букварю. Каждой букве русского алфавита отведена отдельная страница. Вверху помещено изображение инициала – заглавной буквы в виде человека в соответствующей позе, ниже ее написание в различных алфавитных системах – славянской, греческой и латинской. Вот, например, юноша и девушка взялись за руки, образуя букву М, человек в доспехах держит жезл так, что читается Х. На все буквы алфавита Карион Истомин сочинил нравоучительные стихи. Например, на странице, посвященной букве К, помещены такие строки:Како кто хочет видом сий познатиВ первых вещей сих будешь то писати.Киты суть в морях, кипарис на суши,Юный отверзай в разум твоя уши.В колесницу сядь, копием борися,Конем поезжай, ключем отоприся...Завершается букварь оригинальной заставкой с припиской: «Сей Букварь сочинил иеромонах Карион, а резал Леонтий Бунин». Действительно, мастер Оружейной палаты Бунин по рисункам художников–иконописцев выгравировал на медных листах все страницы, после чего они были напечатаны в типографии.«Лицевой букварь» стал первым в России иллюстрированным изданием для детей, поскольку Карион Истомин был сторонником наглядного обучения. Судя по сохранившимся экземплярам, этими книгами пользовалось не одно поколение усердных учеников вплоть до XIX века.Е. В. Жилкина,главный хранитель музея-заповедника«Александровская слобода»