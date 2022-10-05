«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи для стадиона «Олимп» в Красной Горбатке Селивановского района Владимирской области. Цифровой провайдер предоставил спортивному ..

«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи для стадиона «Олимп» в Красной Горбатке Селивановского района Владимирской области. Цифровой провайдер предоставил спортивному учреждению доступ в интернет на скорости 100 Мбит/с. Кроме того, специалисты оператора организовали канал связи с высокой пропускной способностью для проведения трансляции с церемонии презентации стадиона в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Наша компания имеет большой опыт организации инфраструктуры для социальных и спортивных площадок. Технические возможности и компетенция сотрудников "Ростелекома” позволяют качественно и в сжатые сроки выполнять все поставленные задачи подобных проектов на высоком уровне. Организация телеком-поддержки нового стадиона – очередное тому подтверждение. Наличие интернета поможет администрации спорткомплекса быть в тренде современных требований к подобным объектам».На стадионе «Олимп» имеется возможность заниматься 15 видами спорта среди которых: хоккей, теннис, лыжные гонки. Есть отдельная площадка для подготовки к сдаче ГТО, воркаут, тренажерные залы. Спортивный объект готов проводить муниципальные, региональные и всероссийские соревнования.«Ростелеком» с 2019 года обеспечил интернетом 649 социально значимых объектов (СЗО) Владимирской области. Для этого специалисты провайдера проложили свыше 360 километров волоконно-оптических линий связи на территории региона. Работы проводились в соответствии с условиями трехлетнего государственного контракта, заключенного в 2019 году между компанией и Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.С крупными проектами «Ростелекома», можно ознакомиться на официальном компании.