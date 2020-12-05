Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.

Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.-Запуск «Спутника». Во Владимирской области начинается массовая вакцинация от коронавируса.--Мы стали забывать. Владимирцев штрафуют за отказ надевать маски в автобусах и магазинах.-И спросить не с кого. Очередную новостройку в Веризино сдали без газа, воды и электричества.-Луч света. Хирурги областного онкодиспансера теперь удаляют опухоли с помощью лазера.-Придорожное наследие. Планы по реставрации Золотых Ворот обсудили советники Минкульта.-И... Если дорожка не растает. На бульваре Пушкина во Владимире начали заливать каток.