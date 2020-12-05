Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
Завтра в 8 утра. Все самое главное за неделю в одном выпуске.
-Запуск «Спутника». Во Владимирской области начинается массовая вакцинация от коронавируса.-
-Мы стали забывать. Владимирцев штрафуют за отказ надевать маски в автобусах и магазинах.
-И спросить не с кого. Очередную новостройку в Веризино сдали без газа, воды и электричества.
-Луч света. Хирурги областного онкодиспансера теперь удаляют опухоли с помощью лазера.
-Придорожное наследие. Планы по реставрации Золотых Ворот обсудили советники Минкульта.
-И... Если дорожка не растает. На бульваре Пушкина во Владимире начали заливать каток.