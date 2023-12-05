Традиционные Пушистые чтения прошли во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи. В...

Традиционные "Пушистые чтения" прошли во Владимирской областной библиотеке для детей и молодёжи.В этот раз они были предпраздничными - с небольшими подарками. Сказку по ролям читали про дружбу. А внимательно слушали ребят собаки из приюта "Дорога добра" - Рыжая и Муха. На таких чтениях детям прививают любовь к животным - рассказывают, что им, как и человеку, тоже нужны любовь и забота. Каждый ребёнок должен с детства понимать, что уличные собаки - не всегда источник опасности, просто им не повезло стать питомцами недобросовестных хозЯев. Следующие чтения с пушистыми подопечными пройдут 17-го декабря. Для записи нужно обратиться в группу приюта "Вконтакте" или написать в библиотеку.(ВК Приют "Дорога добра")