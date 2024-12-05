Жестоко избил и оставил умирать в коридоре. 31-летнего жителя поселка Балакирево обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть. Об этом рассказали в Следкоме области.

Жестоко избил и оставил умирать в коридоре. 31-летнего жителя поселка Балакирево обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем смерть. Об этом рассказали в Следкоме области. Преступление произошло в ночь с 1 на 2 декабря. По предварительным данным, обвиняемый зашел в гости к соседке по общежитию. Там он познакомился с потерпевшим. Компания начала выпивать. В какой-то