Если в 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 (женщины) и в 60,5 лет (мужчины), то с 2021 года это будет происходить на год позже.

Если в 2020 году россияне выходили на пенсию в 55,5 (женщины) и в 60,5 лет (мужчины), то с 2021 года это будет происходить на год позже. В 2028 году для женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин — в 65 лет. Но если человек никак не может найти работу, он сможет выйти на пенсию на 2 года раньше срока.«Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдает центр занятости», — пояснили в ПФР.К тому же важную роль играет тот факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращен или потерял место в связи с ликвидацией организации или предприятия.При этом страховой стаж оставшегося без работы предпенсионера должен составлять не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.С 1 января пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,3%. Иными словами, в полтора раза обгонят прогнозируемую по итогам 2020 года инфляцию.В результате их средний размер по стране составит 17,4 тысячи рублей. По информации Пенсионного фонда, проиндексированную пенсию получат более 36 млн россиян.(Фото:Pixabay)