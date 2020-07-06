Сидят 2 собаки в ветеринарной клинике. Одна другую спрашивает:
- Ты за что тут?
- Да вот, хозяин 2 дня не кормил, так я ему всю мебель сгрызла, вот он и привел меня усыплять. А ты за что?
- А мой меня 3 дня не кормил, а потом привел девушку, а я взял и покусал её. Девушка убежала, а хозяин меня сюда привел, тоже усыплять.
Вдруг заходит мощный длиноногий дог. Эти 2 собаки спрашивают:
- Ну а тебя то за что, колись?
- Да что вы, ребята....
Они:
- Да колись!
- У меня хозяйка модель, ну она полы мыла, нагнулась, ну я не выдержал и тр@хнул её.
- И что? За это усыплять тебя?
- Да вы что, ребята! Я на маникюр.
еще анекдот!