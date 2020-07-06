Серьёзная авария в субботу около 5 вечера произошла в Юрьевце. Там столкнулись сразу три машины, одну из них также разорвало на части. В соцсетях пользователи выложили видео. Судя по кадрам,

Серьёзная авария в субботу около 5 вечера произошла в Юрьевце. Там столкнулись сразу три машины, одну из них также разорвало на части. В соцсетях пользователи выложили видео. Судя по кадрам, очевидцы ДТП сразу вызвали экстренные службы. В комментариях пользователи пишут, что в момент ДТП шёл дождь, пострадавших пытались укрыть от осадков до приезда спасателей. Только