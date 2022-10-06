Заключённого Владимирского централа оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию татуировки с изображением нацистской символики, - сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда.

Заключённого Владимирского централа оштрафовали на тысячу рублей за демонстрацию татуировки с изображением нацистской символики, - сообщает пресс-служба Фрунзенского районного суда. Установлено, что мужчина показывал наколку сокамерникам во время выдачи пищи и постельных принадлежностей.Фигурант с обвинением согласился. Он рассказал, что сделал татуировку в 2011 году, когда увлёкся праворадикальной идеологией.Суд учёл личность подсудимого, степень общественной опасности правонарушения и назначил ему штраф в одну тысячу рублей за публичное демонстрирование нацистской символики. Максимальная санкция за это предусматривала штраф в две тысячи рублей.