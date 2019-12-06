Певица Жанна Агузарова поддерживает связь только с
единоутробным младшим братом. Остальных родственников, которые требуют
материальной поддержки, звезда избегает.
Певица Жанна Агузарова поддерживает связь только с
единоутробным младшим братом. Остальных родственников, которые требуют
материальной поддержки, звезда избегает.
57-летняя артистка живет замкнуто. Она редко выходит в свет,
не общается с коллегами, позабыла друзей. С близкими Жанна Агузарова тоже не разговаривает. Например, с матерью Людмилой Ивановной Савченко вокалистка не
виделась более десяти лет. Родительнице знаменитости за 80, она живет в поселке
Туртас в Тюменской области.
Соседи говорят, что Савченко не общается с журналистами. О
дочери она говорить не любит. Пожилую женщину так достала пресса, что та перестала открывать дверь незнакомцам.
"Жанна ни разу не приезжала в гости, однако Людмила Ивановна
несколько раз летала к ней в Москву. Но так как возраст уже солидный, последний
раз дело было давненько", – отмечают жители поселка Туртас.
Есть мнение, что Жанна Агузарова отказывается навещать мать
из-за неприятных воспоминаний о детстве. Известно, что начало жизни у исполнительницы
хита "Желтые ботинки" было непростым: ее бил отчим Леонид. Мужчина давно умер,
на его похоронах певицы не было.
Как оказалось, в Тюмени живет младший брат по матери – Дмитрий Рыскаль. Он на 13 лет младше знаменитой сестры. Свою связь
со звездой сцены мужчина скрывает. В короткой беседе с потревожившими его журналистами он от родства с известной певицей отказался. "У меня нет сестер!" – сказал он. Между тем друзья Дмитрия
говорят, что он дружен с Жанной.
"Они общаются. Но не афишируют
подробности, мол, их личное дело. Дмитрий – самодостаточный семейный мужчина.
Он не нуждается в помощи старшей сестры, в отличие от разных дальних
родственников, которым только и подавай легких денег от известной родни", -
сказала приятельница Рыскаля .
Добавим, что двоюродная сестра Зарема много раз просила у певицы финансовой помощи. По словам
родственницы знаменитости, живет она в ужасных условиях: крыша течет, от
стен отходят обои.
"Мы пытались звонить, но
ее директор не дает нам ее номера. Мне представляется, что она живет, как
жемчужина в раковине", – говорила Зарема журналистам.