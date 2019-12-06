Певица Жанна Агузарова поддерживает связь только с единоутробным младшим братом. Остальных родственников, которые требуют материальной поддержки, звезда избегает.

Певица Жанна Агузарова поддерживает связь только сединоутробным младшим братом. Остальных родственников, которые требуютматериальной поддержки, звезда избегает.57-летняя артистка живет замкнуто. Она редко выходит в свет,не общается с коллегами, позабыла друзей. С близкими Жанна Агузарова тоже не разговаривает. Например, с матерью Людмилой Ивановной Савченко вокалистка невиделась более десяти лет. Родительнице знаменитости за 80, она живет в поселкеТуртас в Тюменской области.Соседи говорят, что Савченко не общается с журналистами. Одочери она говорить не любит. Пожилую женщину так достала пресса, что та перестала открывать дверь незнакомцам."Жанна ни разу не приезжала в гости, однако Людмила Ивановнанесколько раз летала к ней в Москву. Но так как возраст уже солидный, последнийраз дело было давненько", – отмечают жители поселка Туртас.Есть мнение, что Жанна Агузарова отказывается навещать матьиз-за неприятных воспоминаний о детстве. Известно, что начало жизни у исполнительницыхита "Желтые ботинки" было непростым: ее бил отчим Леонид. Мужчина давно умер,на его похоронах певицы не было.Как оказалось, в Тюмени живет младший брат по матери – Дмитрий Рыскаль. Он на 13 лет младше знаменитой сестры. Свою связьсо звездой сцены мужчина скрывает. В короткой беседе с потревожившими его журналистами он от родства с известной певицей отказался. "У меня нет сестер!" – сказал он. Между тем друзья Дмитрияговорят, что он дружен с Жанной."Они общаются. Но не афишируютподробности, мол, их личное дело. Дмитрий – самодостаточный семейный мужчина.Он не нуждается в помощи старшей сестры, в отличие от разных дальнихродственников, которым только и подавай легких денег от известной родни", -сказала приятельница Рыскаля .Добавим, что двоюродная сестра Зарема много раз просила у певицы финансовой помощи. По словамродственницы знаменитости, живет она в ужасных условиях: крыша течет, отстен отходят обои."Мы пытались звонить, ноее директор не дает нам ее номера. Мне представляется, что она живет, какжемчужина в раковине", – говорила Зарема журналистам.