Зная, что её долго не бывает дома, он дважды проникал в её квартиру

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Вязниковского района, обвиняемого в краже икон и картин с незаконным проникновением в жилище, сообщает УМВД России по Владимирской области.В начале сентября в полицию обратилась 33-летняя жительница Вязников, сообщившая о том, что у неё из квартиры пропали иконы, картины, блоки бесперебойного питания и ещё несколько вещей.Полицейские установили и задержали подозреваемого, который знал, что хозяйки долго не бывает дома и дважды залез к ней в квартиру, чтобы украсть вещи. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.