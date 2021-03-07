Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В 00:47 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре легкового автомобиля по адресу: Гороховецкий район, п. Галицы, ул. Мира. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали на место.- На момент прибытия подразделений наблюдалось горение моторного отсека автомобиля. Пожарные не дали огню распространиться на весь автомобиль и ликвидировали пожар на площади 1 кв. м. Погибших и пострадавших нет, - сказано в сообщении ведомства.На пожар привлекались 2 единицы техники, 10 человек личного состава. Какая именно неисправность стала причиной возгорания, сейчас выясняют специалисты.Фото: Пресс-служба МЧС по Владимирской области