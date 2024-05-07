9 мая во Владимире пройдёт автопробег, посвящённый Дню Победы.

9 мая во Владимире пройдёт автопробег, посвящённый Дню Победы. Об этом рассказала регионального правительства.Участники собираются в 11.00 около ТК «Лента», а стартуют в 12.00. Присоединиться к мероприятию может каждый.«Приветствуются краснознаменные флаги, портреты (таблички) с изображениями героев-участников войны и, конечно, хорошее настроение», - говорится в сообщении пресс-службы.А на следующий день, 10 мая, состоится велопробег. Участникам предстоит преодолеть дистанцию в 88 километров и посетить три города.