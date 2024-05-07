В Коврове приговорили ивановского водителя. Мужчину признали виновным в повторном управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения.

В Коврове приговорили ивановского водителя. Мужчину признали виновным в повторном управлении машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Инцидент произошёл в марте. Осуждённый уже привлекался к уголовной ответственности за пьяню езду, однако снова выпил и решил прокатиться. Он сел за руль иномарки, которая принадлежала его приятелю, и поехал в Ковров. В городе гражданина остановили сотрудники ГИБДД и предложили пройти тест на алкоголь. Прибор показал, что водитель сильно пьян.Суд приговорил жителя Ивановской области к году принудительных работ в исправительном центре и на 5 лет лишил водительских прав.