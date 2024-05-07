Завёл в кусты и начал приставать. 53-летний водитель школьного автобуса домогался до 6-летней девочки. Инцидент произошел в Юрьев – Польском районе в апрельские выходные, 28 числа около 8 часов

Завёл в кусты и начал приставать. 53-летний водитель школьного автобуса домогался до 6-летней девочки. Инцидент произошел в Юрьев – Польском районе в апрельские выходные, 28 числа около 8 часов вечера. Недалеко от управления образования, во дворе домов 23, 23а и 25 по улице Луговой пьяный мужчина и нашел свою жертву. Этой историей поделился местный журналист