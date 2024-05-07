Перед судом предстанет житель Владимира. Мужчину 1975 года рождения обвиняют в убийстве и самовольном оставлении поднадзорным лицом места жительства.

Перед судом предстанет житель Владимира. Мужчину 1975 года рождения обвиняют в убийстве и самовольном оставлении поднадзорным лицом места жительства. Об этом рассказала СУ СКР по региону.Инцидент произошёл летом прошлого года. Гражданин находился под административным надзором, однако нарушил ограничения и приехал в гости к знакомой в посёлок Садовый Суздальского района. В это время в дом пришёл супруг хозяйки. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора. Обвиняемый взял нож и зарезал оппонента.В настоящий момент уголовное дело в отношении владимирца передано в суд.