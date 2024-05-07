К 1000-летию туристической столицы Владимирской области вышел в свет анимационный фильм про Суздаль.

К 1000-летию туристической столицы Владимирской области вышел в свет анимационный фильм про Суздаль. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.Уникальный мультфильм появился благодаря Российскому фестивалю анимационного кино, который в марте 2024 года проходил в Суздале. Картину создавали по заранее подготовленному сценарию в фестивальной лаборатории «Анимадок».Как отметила глава городской администрации Алиса Бирюкова, над анимационным творением трудились 9 мультипликаторов из разных российских городов. «Спасибо большое нашим друзьям - директору фестиваля Александру Герасимову и всей его большой фестивальной команде», - приводит пресс-служба правительства Владимирской области слова чиновницы.