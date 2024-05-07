Во Владимире временно отключат горячую воду В пресс службе администрации города сообщают: 8 мая...

Во Владимире временно отключат горячую водуВ пресс службе администрации города сообщают: 8 мая с 05:00 до 22:00 в связи с производством ремонтных работ планируется прекращение поставки ГВС потребителям по следующим адресам:Пр-кт Строителей дома: 3/7, 4, 4А, 5А, 6, 6А, 7В, 7Б, 7Г, 8, 8А, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А,16, 16Б, 16А, 18, 18А, 20, 20Б, 22, 22А;Ул. Чернышевского дом 3.Пуско-наладочные работы будут завершены в течение двух часов с момента включения оборудования тепловых сетей.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений