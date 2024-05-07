В отношении жительницы города Курлово 1978 года рождения возбуждено уголовное дело.

В отношении жительницы города Курлово 1978 года рождения возбуждено уголовное дело. Даму обвиняют в покушении на дачу взятки за совершение заведомо незаконного бездействия. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.В апреле правоохранители проверили магазин, принадлежащий подруге подозреваемой, и выявили ряд нарушений. Обвиняемая захотела помочь своей приятельнице избежать ответственности и попыталась дать сотруднику полиции взятку в 100 тыс. рублей. Однако страж порядка от денег отказался и сообщил о происшествии начальству.Расследование продолжается.