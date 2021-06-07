Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

Во Владимире на улице Лакина в магазине «Красное и Белое» торговали сигаретами 31,2 метра от территории , который относится к ДЮЦ «Молодежный».При этом по закону объект с табачными изделиями должен располагаться не ближе 100 метров от образовательного учреждения.«В адрес ООО «Альфа Владимир» внесено представление, по результатам его рассмотрения продажа табака прекращена, а виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Кроме того, по постановлению прокурора организация оштрафована на 30 тысяч рублей.